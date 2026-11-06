Меланшон представив програму з наміром не виконувати правила ЄС — Politico Europe

У Франції кандидат у президенти Жан-Люк Меланшон представив програму, яка передбачає докорінний перегляд правил Європейського Союзу та готовність не виконувати норми ЄС, що перешкоджатимуть реалізації його політики. Про це повідомляє Politico Europe.

Перегляд правил ЄС

Лідер партії «Нескорена Франція» пропонує «нову угоду» для Європи. Його платформа передбачає перегляд установчих договорів ЄС, відмову від ключових частин правил блоку, зокрема обмежень щодо державного боргу та бюджетного дефіциту.

Меланшон також хоче призупинити дію правил конкуренції для державних послуг в енергетиці, транспорті й телекомунікаціях, а також послабити норми про державну допомогу. У програмі зазначено, що її негайне втілення на національному рівні вимагатиме протистояння з європейськими інституціями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переговори та можливий референдум

У документі сказано, що до досягнення домовленості про зміну договорів прихильники Меланшона мають намір вести переговори з партнерами та паралельно не виконувати правила, які блокуватимуть їхню програму. Якщо угоди буде досягнуто, її планують винести на референдум.

За оцінкою Politico, ці пропозиції, імовірно, зіткнуться з опором партнерів Франції в Європейській раді, де переважають консервативніші лідери. Окремо платформа передбачає демократичний контроль над Європейським центральним банком і використання його можливостей для фінансування екологічного та соціального переходу.

Фінансова політика стала однією з центральних тем перед президентськими виборами 2027 року: державний борг Франції становить 117,5% ВВП, а бюджетний дефіцит перевищує 5%.

Читай нас у