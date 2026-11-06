We Włoszech męska Lega Pallavolo Serie A, żeńska Lega Volley Femminile oraz Włoska Federacja Piłki Siatkowej wspólnie sprzeciwiły się propozycji Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB dotyczącej nowego międzynarodowego kalendarza na kolejny cykl olimpijski. Organizacje oświadczyły, że reforma może stwarzać zagrożenia dla zdrowia fizycznego i psychicznego sportowców oraz negatywnie wpłynąć na zrównoważony rozwój siatkówki. Poinformował o tym Interia Sport.

Jakie zmiany proponuje FIVB

Proponowany model przewiduje podział sezonu reprezentacyjnego na dwie części: rozgrywanie Ligi Narodów latem, a mistrzostw świata i mistrzostw kontynentalnych zimą. Taki format oznaczałby kilkutygodniową przerwę w krajowych rozgrywkach klubowych.

Włoskie organizacje uznały ograniczony czas na krajowe rozgrywki, które według ich oceny faktycznie mieszczą się w siedmiu miesiącach, za strukturalny problem obecnego harmonogramu. Ich zdaniem nowa propozycja nie rozwiązuje tego problemu, lecz jedynie redystrybuuje zobowiązania między turniejami krajowymi i międzynarodowymi, co może jeszcze bardziej obciążyć cały system.

Trzy zastrzeżenia strony włoskiej

We wspólnym oświadczeniu wskazano trzy kluczowe zastrzeżenia wobec projektu. Po pierwsze, chodzi o większą liczbę meczów, bardziej napięty harmonogram i więcej okresów szczytowego obciążenia, które mogą skrócić czas regeneracji zawodników. Po drugie, strona włoska uważa, że przerwa w grudniu i styczniu zmniejszy znaczenie lig krajowych, pozbawiając je ważnego okresu dla odbiorców, sponsorów, praw telewizyjnych i kibiców.

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Trzecie zastrzeżenie polega na tym, że reforma, zdaniem sygnatariuszy, nie poszerza przestrzeni na rozgrywanie krajowych mistrzostw, lecz jeszcze bardziej ją ogranicza. „Bez klubów i sportowców nie ma siatkówki” — podkreślili autorzy oświadczenia.

Stanowisko Włoch różni się od oceny strony polskiej. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski poparł zmiany, jednocześnie wyrażając zastrzeżenia wobec niektórych elementów kalendarza, w szczególności terminów Klubowych Mistrzostw Świata. Polska liga siatkarska również wezwała do rewizji obecnego kalendarza. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej CEV oświadczyła, że międzynarodowy kalendarz na lata 2024–2028 w niewystarczającym stopniu sprzyja długoterminowemu rozwojowi tej dyscypliny i wymaga rewizji.

Prezydent FIVB Fabio Azevedo, komentując dyskusję, bronił podstawowych założeń reformy i poinformował, że federacja przedstawi zaktualizowaną propozycję uwzględniającą uwagi do pierwotnego projektu.

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