Lekarz z Ebolą ewakuowany z DR Konga do Londynu — Interia

Brytyjski lekarz, który zaraził się wirusem Ebola podczas pracy w Demokratycznej Republice Konga, został ewakuowany do Londynu w Wielkiej Brytanii. Pacjenta umieszczono na oddziale izolacyjnym Royal Free Hospital, informuje Interia.

Według brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia ewakuację medyczną przeprowadzono we współpracy z władzami DR Konga i międzynarodowymi partnerami w dziedzinie ochrony zdrowia. Lekarz pracował w organizacji humanitarnej i pomagał zwalczać epidemię. Jego tożsamości nie ujawniono. Reuters poinformował 4 listopada, że przed ewakuacją stan medyka był stabilny.

Leczenie na oddziale izolacyjnym

Royal Free Hospital ma wyspecjalizowany oddział do leczenia pacjentów z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi. Dostęp do niego ma wyłącznie personel, który przeszedł odpowiednie szkolenie. Przy łóżku pacjenta ustawiany jest specjalny namiot z kontrolowaną wentylacją, a oddział ma osobne wejście, własne laboratorium i sprzęt do odkażania odpadów.

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Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego poinformowała, że podczas transportu pacjent znajdował się pod nadzorem specjalistów używających pełnych środków ochrony indywidualnej. Przedstawicielka agencji Renu Bindra oświadczyła, że ryzyko dla ludności pozostaje niskie. Agencja nie zaleciła mieszkańcom podejmowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Dane o ognisku w DR Kongu

Jak zaznacza Interia, obecne ognisko wywołuje wirus Bundibugyo. Według przytoczonych przez wydanie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, do 3 listopada w DR Kongu potwierdzono 10 668 przypadków zakażenia i 5 198 zgonów. Epidemia dotknęła osiem prowincji kraju.

Sytuację w DR Kongu komplikuje również ognisko cholery. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że od początku roku zarejestrowano ponad 60 tysięcy przypadków choroby i około 1 800 zgonów. Większość przypadków wykryto w prowincjach Kiwu Północne i Kiwu Południowe, gdzie trwają konflikty zbrojne.

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