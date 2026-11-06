感染埃博拉的医生从刚果（金）撤离至伦敦——Interia

一名英国医生在刚果民主共和国工作期间感染了埃博拉病毒，已被撤离至英国伦敦。患者被安置在皇家自由医院的隔离病房，Interia报道。

据英国卫生部消息，此次医疗撤离是在与刚果民主共和国当局及国际卫生伙伴合作下进行的。这名医生在一家人道主义组织工作，并协助应对疫情。其身份尚未公开。路透社11月4日报道称，该医务人员在撤离前情况稳定。

在隔离病房接受治疗

皇家自由医院设有专门治疗危险传染病患者的部门。只有接受过相应培训的人员才能进入。患者床边会设置一顶配备受控通风系统的专用帐篷，该部门还设有独立入口、自有实验室以及用于废物消毒的设备。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

英国卫生安全局表示，在运输过程中，患者由使用全套个人防护装备的专家监护。该机构代表雷努·宾德拉表示，公众面临的风险仍然较低。该机构未建议居民采取额外的安全措施。

刚果民主共和国疫情数据

Interia指出，本次疫情由本迪布焦病毒引起。根据该媒体引用的欧洲疾病预防与控制中心数据，截至11月3日，刚果民主共和国已确认10,668例感染病例和5,198例死亡病例。疫情波及该国八个省份。

刚果民主共和国的局势还因霍乱疫情而更加复杂。世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯表示，自今年年初以来，已记录超过6万例病例和约1,800例死亡病例。大多数病例在北基伍省和南基伍省发现，当地武装冲突仍在持续。

关注我们在