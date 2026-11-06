Врача с Эболой эвакуировали из ДР Конго в Лондон — Interia

Британского врача, заразившегося вирусом Эбола во время работы в Демократической Республике Конго, эвакуировали в Лондон, Великобритания. Пациента поместили в изоляционное отделение Royal Free Hospital, сообщает Interia.

По данным британского Министерства здравоохранения, медицинская эвакуация была проведена в сотрудничестве с властями ДР Конго и международными партнерами в сфере здравоохранения. Врач работал в гуманитарной организации и помогал противодействовать эпидемии. Его личность не разглашается. Reuters 4 ноября сообщало, что перед эвакуацией состояние медика было стабильным.

Лечение в изоляционном отделении

Royal Free Hospital располагает специализированным подразделением для лечения пациентов с опасными инфекционными заболеваниями. Доступ к нему имеет только персонал, прошедший соответствующую подготовку. Возле кровати пациента устанавливают специальную палатку с контролируемой вентиляцией, а отделение имеет отдельный вход, собственную лабораторию и оборудование для обеззараживания отходов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Британское Агентство по безопасности в сфере здравоохранения сообщило, что во время транспортировки пациент находился под наблюдением специалистов, использовавших полные средства индивидуальной защиты. Представительница агентства Рену Биндра заявила, что риск для населения остается низким. Агентство не рекомендовало жителям принимать дополнительные меры безопасности.

Данные о вспышке в ДР Конго

Как отмечает Interia, нынешняя вспышка вызвана вирусом Бундибугио. Согласно приведенным изданием данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 3 ноября в ДР Конго подтвердили 10 668 случаев заражения и 5 198 смертей. Эпидемия затронула восемь провинций страны.

Ситуацию в ДР Конго также осложняет вспышка холеры. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что с начала года зарегистрировали более 60 тысяч случаев заболевания и около 1 800 смертей. Большинство случаев выявили в провинциях Северное и Южное Киву, где продолжаются вооруженные конфликты.

Читай нас в