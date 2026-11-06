Министерство юстиции США объявило о создании рабочей группы Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF), которая должна защищать американские технологии искусственного интеллекта от компрометации. Как сообщает Engadget, группа будет противодействовать рискам со стороны иностранных государств и поддерживаемых ими субъектов, транснациональных преступных организаций, а также лиц и компаний, вовлеченных в мошенничество.

Руководство рабочей группы

Рабочую группу возглавляют Стэнли Вудворд и Стивен Вайс. Они подчиняются генеральному прокурору США Тодду Бланшу. В заявлении Минюста Бланш отметил, что развитие суперинтеллекта и далее будут обеспечивать американские новаторы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Защита критических технологий

По словам Бланша, рабочая группа Минюста будет способствовать партнерству с главой SI Force Джеем Клейтоном. Цель состоит в том, чтобы критические технологии суперинтеллекта служили американцам и не подвергались манипуляциям со стороны недобросовестных участников в США или за рубежом.

Engadget отмечает, что администрация США использует термин «суперинтеллект» наряду с привычным определением «искусственный интеллект». В сообщении Минюста новую структуру также назвали DOJ-SITF.

Читай нас в