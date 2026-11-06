Departament Sprawiedliwości USA ogłosił utworzenie grupy zadaniowej Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF), która ma chronić amerykańskie technologie sztucznej inteligencji przed naruszeniem. Jak podaje Engadget, grupa będzie przeciwdziałać zagrożeniom ze strony obcych państw i wspieranych przez nie podmiotów, transnarodowych organizacji przestępczych, a także osób i firm zaangażowanych w oszustwa.

Kierownictwo grupy zadaniowej

Grupie zadaniowej przewodzą Stanley Woodward i Steven Weiss. Podlegają oni prokuratorowi generalnemu USA Toddowi Blanche’owi. W oświadczeniu Departamentu Sprawiedliwości Blanche zaznaczył, że rozwój superinteligencji nadal będą zapewniać amerykańscy innowatorzy.

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Ochrona krytycznych technologii

Według Blanche’a grupa zadaniowa Departamentu Sprawiedliwości będzie wspierać partnerstwo z szefem SI Force Jayem Claytonem. Celem jest zapewnienie, aby krytyczne technologie superinteligencji służyły Amerykanom i nie były manipulowane przez nieuczciwych uczestników w USA ani za granicą.

Engadget zauważa, że administracja USA używa terminu „superinteligencja” obok powszechnie stosowanego określenia „sztuczna inteligencja”. W komunikacie Departamentu Sprawiedliwości nową strukturę również nazwano DOJ-SITF.

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