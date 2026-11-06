Мін’юст США створив групу для захисту технологій ШІ — Engadget

Міністерство юстиції США оголосило про створення робочої групи Super Intelligence Task Force (DOJ-SITF), яка має захищати американські технології штучного інтелекту від компрометації. Як повідомляє Engadget, група протидіятиме ризикам з боку іноземних держав і підтримуваних ними суб’єктів, транснаціональних злочинних організацій, а також осіб і компаній, залучених до шахрайства.

Керівництво робочої групи

Робочу групу очолюють Стенлі Вудворд і Стівен Вайс. Вони підпорядковуються генеральному прокурору США Тодду Бланшу. У заяві Мін’юсту Бланш зазначив, що розвиток суперінтелекту й надалі забезпечуватимуть американські новатори.

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Захист критичних технологій

За словами Бланша, робоча група Мін’юсту сприятиме партнерству з головою SI Force Джеєм Клейтоном. Мета полягає в тому, щоб критичні технології суперінтелекту служили американцям і не зазнавали маніпуляцій з боку недобросовісних учасників у США чи за кордоном.

Engadget зазначає, що адміністрація США застосовує термін «суперінтелект» поряд зі звичним визначенням «штучний інтелект». У повідомленні Мін’юсту нову структуру також назвали DOJ-SITF.

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