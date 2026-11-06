在以色列，两个代表阿拉伯少数族群的政党支持前军方领导人加迪·艾森科特组建政府。与此同时，在此前五次选举中支持总理本雅明·内塔尼亚胡的极端正统派政党“统一妥拉犹太教”决定不向总统推荐任何候选人。Dawn报道称。

阿拉伯政党的支持

在议会中赢得11个席位的“共同名单”表示，将向总统艾萨克·赫尔佐格通报其推荐艾森科特组建政府的决定。获得八个席位的拉阿姆党也支持他的候选资格。

在10月27日的选举中，没有任何政治力量在拥有120个席位的议会中获得多数。内塔尼亚胡所属的利库德集团获得27个席位，为所有政党中最多。然而，他更广泛的民族主义—宗教阵营获得53个席位，失去了议会多数。

内塔尼亚胡反对派联盟由四个由犹太人领导、立场从中间派到右翼的政党组成，获得48个席位。两个阿拉伯政党合计获得19个席位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

总统磋商

总统艾萨克·赫尔佐格正在与各政党进行磋商，以确定委托内塔尼亚胡还是艾森科特组建政府。按照传统，获得更多政党推荐的候选人将得到组阁授权，因此两个阿拉伯名单对艾森科特的支持提高了他的机会。

与此同时，艾森科特和内塔尼亚胡此前都排除了组建有阿拉伯政党参与的政府。利用他们的支持可能危及部分反对派的支持，其中包括内塔尼亚胡的前助理、现为其批评者的阿维格多·利伯曼。

赫尔佐格必须在11月11日前作出决定。获得授权后，候选人将有28天时间组建政府，并可将这一期限再延长14天。在新联盟成立之前，内塔尼亚胡仍担任看守政府首脑。

关注我们在