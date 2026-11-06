В Израиле две партии, представляющие арабское меньшинство, поддержали бывшего военного руководителя Гади Айзенкота для формирования правительства. В то же время ультраортодоксальная партия «Объединенный иудаизм Торы», которая поддерживала премьер-министра Биньямина Нетаньяху на предыдущих пяти выборах, решила не рекомендовать президенту ни одного кандидата. Об этом сообщает Dawn.

Поддержка арабских партий

«Общий список», получивший 11 мест в Кнессете, заявил, что сообщит президенту Ицхаку Герцогу о решении рекомендовать Айзенкота для формирования правительства. Партия РААМ, получившая восемь мандатов, также поддержала его кандидатуру.

На выборах 27 октября ни одна политическая сила не получила большинства в 120-местном Кнессете. Партия «Ликуд» Нетаньяху получила 27 мандатов — больше, чем любая другая партия. Однако его более широкий националистически-религиозный блок получил 53 места и потерял парламентское большинство.

Коалиция противников Нетаньяху, в которую вошли четыре возглавляемые евреями партии — от центристских до правых, — получила 48 мандатов. Две арабские партии вместе получили 19 мест.

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Консультации президента

Президент Ицхак Герцог проводит консультации с политическими партиями, чтобы определить, кому поручить формирование правительства — Нетаньяху или Айзенкоту. По традиции мандат получает кандидат, которого рекомендовали большее число партий, поэтому поддержка Айзенкота двумя арабскими списками повышает его шансы.

В то же время Айзенкот, как и Нетаньяху, ранее исключал формирование правительства с участием арабских партий. Использование их поддержки может поставить под угрозу поддержку части оппозиции, в частности Авигдора Либермана — бывшего помощника Нетаньяху, который сейчас является его критиком.

Герцог должен определиться до 11 ноября. После получения мандата кандидат будет иметь 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока еще на 14 дней. До создания новой коалиции Нетаньяху остается главой временного правительства.

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