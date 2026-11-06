Арабські партії підтримали колишнього військового керівника Айзенкота — Dawn

В Ізраїлі дві партії, що представляють арабську меншину, підтримали колишнього військового керівника Гаді Айзенкота для формування уряду. Водночас ультраортодоксальна партія «Об’єднаний юдаїзм Тори», яка підтримувала прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на попередніх п’яти виборах, вирішила не рекомендувати президенту жодного кандидата. Про це повідомляє Dawn.

Підтримка арабських партій

«Спільний список», який здобув 11 місць у Кнесеті, заявив, що повідомить президента Іцхака Герцога про рішення рекомендувати Айзенкота для формування уряду. Партія РААМ, яка отримала вісім мандатів, також підтримала його кандидатуру.

На виборах 27 жовтня жодна політична сила не здобула більшості у 120-місцевому Кнесеті. Партія «Лікуд» Нетаньягу отримала 27 мандатів — найбільше серед усіх партій. Однак його ширший націоналістично-релігійний блок здобув 53 місця та втратив парламентську більшість.

Коаліція опонентів Нетаньягу, до якої увійшли чотири очолювані євреями партії від центристських до правих, отримала 48 мандатів. Дві арабські партії разом здобули 19 місць.

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Консультації президента

Президент Іцхак Герцог проводить консультації з політичними партіями, щоб визначити, кому доручити формування уряду — Нетаньягу чи Айзенкоту. За традицією мандат отримує кандидат, якого рекомендувала більша кількість партій, тому підтримка Айзенкота двома арабськими списками підвищує його шанси.

Водночас Айзенкот, як і Нетаньягу, раніше виключав формування уряду за участі арабських партій. Використання їхньої підтримки може поставити під загрозу підтримку частини опозиції, зокрема Авігдора Лібермана — колишнього помічника Нетаньягу, який нині є його критиком.

Герцог має визначитися до 11 листопада. Після отримання мандата кандидат матиме 28 днів на формування уряду з можливістю продовження цього терміну ще на 14 днів. До створення нової коаліції Нетаньягу залишається главою тимчасового уряду.

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