W Izraelu dwie partie reprezentujące mniejszość arabską poparły byłego dowódcę wojskowego Gadiego Eisenkota w sprawie utworzenia rządu. Jednocześnie ultraortodoksyjna partia Zjednoczony Judaizm Tory, która wspierała premiera Binjamina Netanjahu w poprzednich pięciu wyborach, postanowiła nie rekomendować prezydentowi żadnego kandydata. Poinformował o tym Dawn.

Poparcie arabskich partii

Wspólna Lista, która zdobyła 11 miejsc w Knesecie, oświadczyła, że poinformuje prezydenta Icchaka Herzoga o decyzji rekomendowania Eisenkota do utworzenia rządu. Partia Ra'am, która uzyskała osiem mandatów, również poparła jego kandydaturę.

W wyborach 27 października żadna siła polityczna nie zdobyła większości w 120-osobowym Knesecie. Partia Likud Netanjahu uzyskała 27 mandatów — najwięcej spośród wszystkich partii. Jednak jego szerszy blok nacjonalistyczno-religijny zdobył 53 mandaty i stracił większość parlamentarną.

Koalicja przeciwników Netanjahu, do której weszły cztery partie kierowane przez Żydów, od centrowych po prawicowe, zdobyła 48 mandatów. Dwie partie arabskie łącznie uzyskały 19 miejsc.

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Konsultacje prezydenta

Prezydent Icchak Herzog prowadzi konsultacje z partiami politycznymi, aby ustalić, komu powierzyć utworzenie rządu — Netanjahu czy Eisenkotowi. Zgodnie z tradycją mandat otrzymuje kandydat rekomendowany przez większą liczbę partii, dlatego poparcie Eisenkota przez dwie arabskie listy zwiększa jego szanse.

Jednocześnie Eisenkot, podobnie jak Netanjahu, wcześniej wykluczał utworzenie rządu z udziałem partii arabskich. Wykorzystanie ich poparcia może zagrozić poparciu części opozycji, w tym Awigdora Liebermana — byłego współpracownika Netanjahu, który obecnie jest jego krytykiem.

Herzog musi podjąć decyzję do 11 listopada. Po otrzymaniu mandatu kandydat będzie miał 28 dni na utworzenie rządu, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 14 dni. Do czasu powstania nowej koalicji Netanjahu pozostaje szefem rządu tymczasowego.

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