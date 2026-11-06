W Karaczi w Pakistanie powstaje pierwszy w kraju park przemysłowy Marble City do przetwarzania marmuru i granitu. Projekt ma przyciągnąć inwestycje, wesprzeć produkcję przemysłową i stworzyć miejsca pracy, informuje Dawn.

Minister informacji, transportu i masowego transportu publicznego prowincji Sindh Sharjeel Inam Memon oświadczył, że przedsiębiorstwa w parku będą mogły stosować nowoczesne technologie do przetwarzania zasobów marmuru i granitu z Sindhu oraz innych części Pakistanu. Jak powiedział, gotowe produkty mają być wytwarzane na eksport na rynki międzynarodowe.

Przetwarzanie zamiast eksportu surowców

Memon zaznaczył, że projekt ma stymulować lokalne przetwarzanie zasobów naturalnych i produkcję gotowych wyrobów zamiast eksportu surowców. Inwestorom będzie oferowana możliwość tworzenia zakładów produkcyjnych wyposażonych w nowoczesne urządzenia.

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Oficjalnego otwarcia projektu mają dokonać przewodniczący Pakistańskiej Partii Ludowej Bilawal Bhutto-Zardari oraz premier prowincji Sindh Murad Ali Shah. Średnią cenę ziemi w Marble City ustalono na około 25 mln rupii pakistańskich za akr. Dla osób, które nie będą mogły od razu zapłacić całej kwoty, przewidziano płatność ratalną.

Powierzchnia i inwestycje

Specjalny asystent premiera prowincji Sindh ds. inwestycji i partnerstwa publiczno-prywatnego Qasim Naveed Qamar poinformował, że park zajmie ponad 300 akrów wzdłuż Północnej Obwodnicy Karaczi. Szacunkowa wartość projektu wynosi 250 mln dolarów, a jest on realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Władze Sindhu pracują również nad propozycją dostarczania energii elektrycznej dla swoich projektów, w tym w Dhabeji i Khairpurze, po taryfie 20 rupii za jednostkę. Inwestorom i przemysłowcom Marble City planuje się zapewnić usługi po najniższych możliwych kosztach, wynajem sprzętu oraz dostęp do nowoczesnych urządzeń. Rejestracja inwestorów i przemysłowców ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

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