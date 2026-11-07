W Australii prawie 100 byłych żołnierzy służby narodowej powróciło do ośrodka szkoleniowego Singleton w dolinie Hunter w stanie Nowa Południowa Walia, gdzie ponad pół wieku temu odbywali szkolenie podstawowe. Spotkanie zorganizowała organizacja społeczna Nasho Fair Go, informuje ABC News Australia.

W latach 1965–1972 około 63 tys. mężczyzn zostało powołanych do służby narodowej w Australii w systemie losowania według daty urodzenia. Prawie jedna trzecia z nich służyła w Wietnamie, podczas gdy pozostali spędzili od 18 do 24 miesięcy na stanowiskach niebojowych.

Wspomnienia ze służby

Bob Gilligan, który został powołany w 1968 roku, odbył pierwsze 12 tygodni szkolenia w Singleton. Powiedział, że otrzymanie wezwania oznaczało nagłe opuszczenie rodziny, przyjaciół i pracy, a życie w wojsku było dla niego szokiem kulturowym.

Inny były poborowy, Ross Durham, przybył do Singleton w 1966 roku i wspominał strach przed nieznanym. W czasie służby zajmował się konserwacją pojazdów wysyłanych do Wietnamu, uznając tę pracę za ważną dla żołnierzy na linii frontu.

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Obecnie w rejonie Singleton mieści się Szkoła Piechoty Armii Australijskiej. Jej oficer wykonawczy, major James Weaver, oświadczył, że dla szkoły zaszczytem było gościć byłych żołnierzy i pokazać im zmiany w obiekcie. Uczestnicy spotkania odwiedzili również Muzeum Piechoty Armii Australijskiej.

Walka o uznanie

Byli poborowi, którzy nie służyli w Wietnamie, przez lata zabiegali o takie samo uznanie i świadczenia jak inni weterani. Organizacja Nasho Fair Go określa siebie jako głos mężczyzn, o których Australia zapomniała.

Od 1 lipca, po wieloletniej walce, uzyskali prawo do takich samych świadczeń medycznych jak inni weterani. Wcześniej ich możliwości składania wniosków o odszkodowania związane ze zdrowiem były bardziej ograniczone. Durham zauważył, że historie wielu byłych poborowych mogą zostać utracone, ponieważ ich liczba maleje wraz z wiekiem.

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