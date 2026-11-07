在澳大利亚，近100名前国民服役人员回到新南威尔士州亨特谷的辛格尔顿训练区，他们在那里于半个多世纪前接受了基础训练。这次聚会由社区组织Nasho Fair Go举办，澳大利亚广播公司新闻报道。

1965年至1972年间，澳大利亚通过按出生日期抽签的制度征召约6.3万名男性参加国民服役。其中近三分之一在越南服役，其余人员则在非战斗岗位服役18至24个月。

服役回忆

1968年被征召的鲍勃·吉利根在辛格尔顿完成了最初12周的训练。他说，收到征召通知意味着要突然离开家人、朋友和工作，而军营生活对他来说是一种文化冲击。

另一名前应征者罗斯·达勒姆于1966年抵达辛格尔顿，他回忆起对未知的恐惧。在服役期间，他维护被运往越南的车辆，并认为这项工作对前线军人十分重要。

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如今，辛格尔顿地区设有澳大利亚陆军步兵学校。该校执行官詹姆斯·韦弗少校表示，学校很荣幸接待这些前军人，并向他们展示设施发生的变化。聚会参与者还参观了澳大利亚陆军步兵博物馆。

争取认可

未在越南服役的前应征者多年来一直争取与其他退伍军人同等的认可和福利。Nasho Fair Go称自己是那些被澳大利亚遗忘的男性的声音。

经过多年的争取，他们自7月1日起获得与其他退伍军人相同的医疗福利。此前，他们申请与健康相关补偿的途径更为有限。达勒姆指出，随着他们人数因年龄增长而减少，许多前应征者的故事可能会失传。

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