巴基斯坦首个大理石加工园区在卡拉奇建设中——Dawn

巴基斯坦卡拉奇正在建设该国首个用于加工大理石和花岗岩的工业园区 Marble City。该项目旨在吸引投资、支持工业生产并创造就业岗位，Dawn 报道。

信德省信息、交通和大众运输部长沙吉尔·伊纳姆·梅蒙表示，园区企业将能够运用现代技术，加工来自信德省及巴基斯坦其他地区的大理石和花岗岩储量。他说，计划生产成品并出口至国际市场。

加工取代原材料出口

梅蒙指出，该项目旨在促进自然资源的本地加工和成品生产，而非出口原材料。投资者将获得建立配备现代设备的生产设施的机会。

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巴基斯坦人民党主席比拉瓦尔·布托·扎尔达里和信德省首席部长穆拉德·阿里·沙阿将为该项目举行正式揭幕仪式。Marble City 的土地平均价格确定为每英亩约2500万巴基斯坦卢比。无法一次性支付全款者可分期付款。

面积与投资

信德省首席部长投资和公私合作特别助理卡西姆·纳维德·卡马尔表示，该园区将占地超过300英亩，位于卡拉奇北部绕城公路沿线。该项目的预计成本为2.5亿美元，并以公私合作模式实施。

信德省当局还在研究一项提议，即以每单位20卢比的费率为其项目供电，其中包括达贝吉和海尔布尔的项目。计划为 Marble City 的投资者和工业人士提供成本尽可能低的服务、设备租赁以及使用现代设备的机会。投资者和工业人士的登记工作将于下个月开始。

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