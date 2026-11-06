В Карачи, Пакистан, создают первый в стране промышленный парк Marble City для переработки мрамора и гранита. Проект должен привлечь инвестиции, поддержать промышленное производство и создать рабочие места, сообщает Dawn.

Министр информации, транспорта и массового транзита провинции Синд Шарджил Инам Меман заявил, что предприятия парка смогут применять современные технологии для обработки запасов мрамора и гранита из Синда и других частей Пакистана. По его словам, готовую продукцию планируют производить для экспорта на международные рынки.

Переработка вместо экспорта сырья

Меман отметил, что проект должен стимулировать местную переработку природных ресурсов и выпуск готовой продукции вместо экспорта сырья. Инвесторам будут предлагать возможность создавать производства, оснащенные современным оборудованием.

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Официальное открытие проекта должны провести председатель Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари и главный министр Синда Мурад Али Шах. Средняя стоимость земли в Marble City установлена примерно на уровне 25 млн пакистанских рупий за акр. Для тех, кто не сможет выплатить всю сумму сразу, предусмотрена рассрочка.

Площадь и инвестиции

Специальный помощник главного министра Синда по инвестициям и государственно-частному партнерству Касим Навид Камар сообщил, что парк займет более 300 акров вдоль Северной объездной дороги Карачи. Ориентировочная стоимость проекта составляет 250 млн долларов, его реализуют в рамках государственно-частного партнерства.

Власти Синда также работают над предложением поставлять электроэнергию для своих проектов, в частности в Дабеджи и Хайрпуре, по тарифу 20 рупий за единицу. Для инвесторов и промышленников Marble City планируют обеспечить услуги по минимально возможной стоимости, аренду техники и доступ к современному оборудованию. Регистрацию инвесторов и промышленников должны начать в следующем месяце.

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