Były minister środowiska RPA Dion George oświadczył, że jest gotów poprzeć międzynarodową presję gospodarczą, w tym bojkot turystyki, jeśli minister David Maynier nie podpisze zakazu tworzenia nowych obiektów do przetrzymywania lwów w niewoli. Jak informuje Daily Maverick, były minister zamierza również przyłączyć się w Wielkiej Brytanii do kampanii na rzecz zakazu importu trofeów myśliwskich.

George uważa, że Maynier zwleka z podpisaniem dokumentu, który, według publikacji, został w marcu jednogłośnie zatwierdzony przez wszystkie dziewięć prowincji Narodowej Rady Prowincji. Zasugerował, że przyczyną może być presja polityczna wewnątrz Sojuszu Demokratycznego, jednak nie przedstawił na to dowodów.

Zakaz tworzenia nowych obiektów

W czerwcu 2025 roku ministerstwo, na którego czele stał wówczas George, przedłożyło Narodowej Radzie Prowincji projekt zakazu tworzenia nowych placówek do przetrzymywania lwów w niewoli. Jego celem było niedopuszczenie do rozwoju branży, podczas gdy rząd realizuje przyjętą w marcu 2024 roku decyzję o zakończeniu komercyjnego przetrzymywania lwów w niewoli.

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W tym samym roku resort utrzymał zerową kwotę na eksport kości lwów. Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Drapieżników SAPA 20 i 21 października zwróciło się do Wysokiego Sądu w Pretorii, domagając się ponownego rozpatrzenia kwestii kwot. Decyzja w tej sprawie jest nadal oczekiwana.

Stanowiska stron

George uznał hodowlę lwów dla ich kości za niedopuszczalną i stwierdził, że turyści powinni zastanowić się, czy chcą wydawać pieniądze w kraju, w którym istnieją takie praktyki. Powiedział też, że chce uczynić kwestię polowań na lwy hodowane w niewoli przedmiotem debaty politycznej przed wyborami powszechnymi w 2029 roku.

Biuro ministra rolnictwa Williego Aucampa odrzuciło twierdzenia George'a o presji mającej na celu przekazanie regulowania komercyjnie hodowanych dzikich zwierząt resortowi rolnictwa, nazywając je bezpodstawnymi. SAPA oświadczyło, że popiera surowsze standardy, krajowy rejestr lwów i regularne inspekcje obiektów, lecz sprzeciwia się całkowitemu zakazowi. Według oceny stowarzyszenia w takich obiektach może być przetrzymywanych od 8 do 12 tysięcy lwów.

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