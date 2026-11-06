W Johannesburgu w RPA główny whip parlamentarny Afrykańskiego Kongresu Narodowego, Mdumiseni Ntuli, podważył możliwość porozumienia ANC z Sojuszem Demokratycznym w sprawie stanowiska burmistrza miasta, informuje TimesLIVE.

Oświadczenie Ntuliego

Publikacja jest datowana na 6 listopada 2026 roku. Jako jej autorkę wskazano redaktorkę cyfrowego działu politycznego Lizekę Tandwę. W nagłówku TimesLIVE zaznaczono również, że Ntuli wypowiedział się na temat Helen Zille.

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Rola ActionSA

W podtytule publikacja określa partię ActionSA jako kluczowego gracza w układzie sił w Johannesburgu i Tshwane.

Na zdjęciu dołączonym do materiału Ntuli rozmawia z przewodniczącym ActionSA Michaelem Beaumontem. Zdjęcie wykonano w Krajowym Centrum Operacyjnym Wyników Wyborów w centrum konferencyjnym Gallagher w Midrand. Autorem fotografii jest Freddy Mavunda dla Business Day.

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