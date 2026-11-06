В Йоханнесбурге, ЮАР, главный парламентский организатор Африканского национального конгресса Мдумисени Нтули поставил под сомнение возможность договоренности АНК с Демократическим альянсом относительно должности мэра города, сообщает TimesLIVE.

Заявление Нтули

Публикация датирована 6 ноября 2026 года. Ее автором указана редактор цифрового политического отдела Лизека Тандва. В заголовке TimesLIVE также отмечается, что Нтули высказался в адрес Хелен Зилле.

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Роль ActionSA

В подзаголовке издание называет партию ActionSA ключевым игроком в балансе сил в Йоханнесбурге и Тшване.

На фотографии к материалу Нтули разговаривает с председателем ActionSA Майклом Бомонтом. Снимок был сделан в Национальном центре операций с результатами выборов в конференц-центре Gallagher в Мидранде. Автор фото — Фредди Мавунда для Business Day.

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