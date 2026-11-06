Prezydent Sri Lanki Anura Kumara Dissanayake, który odpowiada również za finanse kraju, przedstawi 12 listopada budżet na 2027 rok. Władze liczą, że dokument przekona inwestorów o zdolności gospodarki kraju do utrzymania ożywienia po zakończeniu czteroletniego programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego o wartości 2,9 mld dolarów. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Budżet ma stworzyć podstawy do powrotu Sri Lanki na rynek obligacji po wyjściu z programu MFW w marcu. Kluczowym zadaniem rządu będzie przejście od stabilizacji kryzysowej do bardziej aktywnych inwestycji i wzrostu gospodarczego bez osłabiania dyscypliny fiskalnej.

Cele rządu

W 2025 roku kraj odnotował pierwotną nadwyżkę budżetową na poziomie 5,4% PKB. Na 2027 rok rząd planuje pierwotną nadwyżkę na poziomie 2,6% PKB oraz zmniejszenie całkowitego deficytu do 4,5% PKB. Cel dotyczący dochodów i grantów wynosi 15,5% PKB, przy czym wpływy podatkowe mają osiągnąć 14,2% PKB. Jednocześnie inwestycje publiczne mają pozostać na poziomie powyżej 4% PKB.

Od 2022 roku Sri Lanka przeszła drogę od niedoboru walut, problemów z importem paliwa, żywności i leków oraz niewypłacalności z tytułu długu zagranicznego do odbudowy rezerw walutowych i wzrostu gospodarczego. Gospodarka kraju rosła przez 12 kolejnych kwartałów, a oficjalne rezerwy brutto wynosiły pod koniec października 6,9 mld dolarów.

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Inflacja i koszty pożyczek

Rząd znajduje się również pod presją z powodu przyspieszenia inflacji w związku ze wzrostem cen energii po wojnie USA i Izraela z Iranem. W październiku inflacja w Kolombo przyspieszyła do 8,3%. Władze już wprowadziły dopłaty do paliwa i energii elektrycznej, pomoc pieniężną dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także wsparcie dla rolników i rybaków.

Bank Światowy oczekuje wzrostu gospodarki Sri Lanki o 4,4% w tym roku i o 4,2% w 2027 roku, lecz określa ożywienie jako niepełne i nierównomierne. Poziom ubóstwa, szacowany w 2025 roku na 16,9%, nadal przewyższa poziomy sprzed kryzysu. Fitch Ratings podniosła we wrześniu rating kraju do B- z CCC+, ale ostrzegła, że obciążenie długiem oraz koszty obsługi zadłużenia pozostają wysokie.

Ekonomista i były zastępca prezesa banku centralnego W. A. Wijewardena przypuszcza, że koszt nowych pożyczek Sri Lanki może wynieść 11–12%, określając takie stawki jako nieosiągalne dla kraju.

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