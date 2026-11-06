同时负责该国财政事务的斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克将于11月12日公布2027年预算。斯里兰卡当局预计，这份文件将使投资者相信，在规模为29亿美元、为期四年的国际货币基金组织项目结束后，该国经济有能力维持复苏。据Channel NewsAsia报道。

该预算应为斯里兰卡在3月退出IMF项目后重返债券市场奠定基础。政府的关键任务将是在不削弱财政纪律的情况下，从危机稳定措施转向更积极的投资和经济增长。

政府目标

2025年，该国实现了相当于国内生产总值5.4%的基本预算盈余。政府计划在2027年实现相当于GDP 2.6%的基本盈余，并将总体赤字降至GDP的4.5%。收入和赠款目标为GDP的15.5%，其中税收收入应达到GDP的14.2%。与此同时，公共投资计划保持在GDP的4%以上。

自2022年以来，斯里兰卡已从外汇短缺、燃料、食品和药品进口困难以及外债违约，走向重建外汇储备和实现经济增长。该国经济已连续12个季度增长，截至10月底，官方外汇储备总额为69亿美元。

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通胀与借贷成本

在美国和以色列与伊朗的战争后能源价格上涨的背景下，通胀加速也令政府面临压力。10月，科伦坡通胀加速至8.3%。当局已推出燃料和电力补贴、对低收入家庭的现金援助，以及对农民和渔民的支持。

世界银行预计斯里兰卡经济今年将增长4.4%，2027年将增长4.2%，但称复苏并不完整且不均衡。2025年估计为16.9%的贫困率仍高于危机前水平。惠誉评级9月将该国评级从CCC+上调至B-，但警告称债务负担和偿债成本仍然很高。

经济学家、前中央银行副行长W. A. 维杰瓦德纳表示，斯里兰卡新增借款的成本可能为11%至12%，并称这种利率对该国而言难以承受。

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