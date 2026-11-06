Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке, который также отвечает за финансы страны, 12 ноября представит бюджет на 2027 год. Власти рассчитывают, что документ убедит инвесторов в способности экономики страны поддерживать восстановление после завершения четырехлетней программы Международного валютного фонда объемом 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Бюджет должен заложить основу для возвращения Шри-Ланки на рынок облигаций после выхода из программы МВФ в марте. Ключевой задачей правительства станет переход от антикризисной стабилизации к более активному инвестированию и экономическому росту без ослабления бюджетной дисциплины.

Цели правительства

В 2025 году страна зафиксировала первичный профицит бюджета на уровне 5,4% ВВП. На 2027 год правительство планирует первичный профицит в 2,6% ВВП и сокращение общего дефицита до 4,5% ВВП. Цель по доходам и грантам составляет 15,5% ВВП, в частности налоговые поступления должны достичь 14,2% ВВП. В то же время государственные инвестиции планируется сохранить на уровне более 4% ВВП.

С 2022 года Шри-Ланка прошла путь от дефицита валюты, проблем с импортом топлива, продовольствия и лекарств, а также дефолта по внешнему долгу к восстановлению валютных резервов и экономическому росту. Экономика страны росла 12 кварталов подряд, а валовые официальные резервы в конце октября составляли 6,9 млрд долларов.

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Инфляция и стоимость заимствований

Правительство также находится под давлением из-за ускорения инфляции на фоне подорожания энергоносителей после войны США и Израиля с Ираном. В октябре инфляция в Коломбо ускорилась до 8,3%. Власти уже ввели субсидии на топливо и электроэнергию, денежную помощь малообеспеченным домохозяйствам, а также поддержку фермеров и рыбаков.

Всемирный банк ожидает роста экономики Шри-Ланки на 4,4% в этом году и на 4,2% в 2027 году, однако называет восстановление неполным и неравномерным. Уровень бедности, который в 2025 году оценивался в 16,9%, все еще превышает докризисные показатели. Fitch Ratings в сентябре повысило рейтинг страны до B- с CCC+, но предупредило, что долговая нагрузка и расходы на обслуживание долга остаются высокими.

Экономист и бывший заместитель главы центрального банка В. А. Виджевардене предположил, что стоимость новых заимствований Шри-Ланки может составить 11–12%, назвав такие ставки непосильными для страны.

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