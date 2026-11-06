两名民主党人支持弹劾司法部长布兰奇——《国会山报》

在美国，两名众议院民主党人——来自佐治亚州的汉克·约翰逊和来自北卡罗来纳州的黛博拉·罗斯——公开支持弹劾司法部长托德·布兰奇的想法。《国会山报》报道。

约翰逊在SiriusXM播出的“The Dan Abrams Show”节目中表示，支持弹劾并罢免布兰奇。他称，依其看法，司法部长的行为需要采取这一程序，而其试图破坏法治的做法不能不受到回应。

民主党人的立场

主持人的问题涉及美国司法部可能为总统唐纳德·特朗普进行政治报复而使用其权力。继约翰逊之后参加节目的罗斯同意他对布兰奇的立场。与此同时，她表示，依其看法，民主党人首先应集中于弹劾国防部长皮特·赫格塞思。

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罗斯表示，她预计将出现一项弹劾布兰奇的决议。她还提到民主党在参议院赢得的多数席位：按她的评估，56名民主党人以及此前反对特朗普的共和党人，可能为支持此类决定创造机会。

对司法部的指责

《国会山报》写道，布兰奇在司法部的领导工作受到新的关注，尤其是由于该部门干预阿拉斯加州的参议院选举。特朗普指示该部门提起诉讼，在特定情况下，如果共和党参议员丹·沙利文败给民主党人玛丽·佩尔托拉，该诉讼将阻止对选举结果的认证。

特朗普声称，一名姓名与沙利文姓氏相似的候选人参选，可能会混淆选民并影响结果。同一天，司法部民权司司长哈米特·迪隆在其保障公民权利的方法受到数月批评后宣布辞职。

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