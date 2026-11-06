Двое демократов поддержали импичмент генпрокурора Бланша — The Hill

В США двое демократов Палаты представителей — Хэнк Джонсон от Джорджии и Дебора Росс от Северной Каролины — публично поддержали идею объявить импичмент генеральному прокурору Тодду Бланшу. Об этом сообщает The Hill.

Джонсон высказался за импичмент и отстранение Бланша от должности во время эфира программы The Dan Abrams Show на SiriusXM. Он заявил, что действия генпрокурора, по его мнению, требуют такой процедуры, а его попытки подорвать верховенство права не могут остаться без ответа.

Позиция демократов

Вопрос ведущего касался возможного использования Министерством юстиции США полномочий для политической мести в интересах президента Дональда Трампа. Росс, выступившая в программе после Джонсона, согласилась с его позицией относительно Бланша. В то же время она сказала, что демократы, по ее мнению, прежде всего должны сосредоточиться на импичменте министра обороны Пита Хегсета.

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По словам Росс, она ожидает появления резолюции об импичменте Бланша. Она также указала на завоеванное демократами большинство в Сенате: по ее оценке, 56 демократов и республиканцы, ранее выступавшие против Трампа, могут создать возможность для поддержки таких решений.

Претензии к Министерству юстиции

Как пишет The Hill, руководство Бланша в Министерстве юстиции оказалось под новым вниманием, в том числе из-за вмешательства ведомства в выборы в Сенат на Аляске. Трамп поручил министерству подать иск, который при определенных обстоятельствах должен был бы заблокировать сертификацию результатов гонки в случае поражения сенатора-республиканца Дэна Салливана от демократки Мэри Пелтолы.

Трамп утверждал, что участие кандидата с именем, похожим на фамилию Салливана, могло запутать избирателей и повлиять на результат. В тот же день руководительница отдела гражданских прав Министерства юстиции Хармит Дхиллон сообщила об отставке после нескольких месяцев критики ее подходов к обеспечению гражданских прав.

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