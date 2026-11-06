W USA dwoje demokratów w Izbie Reprezentantów — Hank Johnson z Georgii i Deborah Ross z Karoliny Północnej — publicznie poparło pomysł postawienia prokuratora generalnego Todda Blanche’a w stan impeachmentu. Informuje o tym The Hill.

Johnson opowiedział się za impeachmentem i usunięciem Blanche’a ze stanowiska podczas programu The Dan Abrams Show w SiriusXM. Oświadczył, że działania prokuratora generalnego, jego zdaniem, wymagają takiej procedury, a jego próby podważenia rządów prawa nie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Stanowisko demokratów

Pytanie prowadzącego dotyczyło możliwego wykorzystania przez Departament Sprawiedliwości USA uprawnień do politycznego odwetu na rzecz prezydenta Donalda Trumpa. Ross, która wystąpiła w programie po Johnsonie, zgodziła się z jego stanowiskiem w sprawie Blanche’a. Jednocześnie powiedziała, że demokraci, jej zdaniem, powinni przede wszystkim skupić się na impeachmentcie sekretarza obrony Pete’a Hegsetha.

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Według Ross spodziewa się ona pojawienia się rezolucji w sprawie impeachmentu Blanche’a. Wskazała również na większość zdobytą przez demokratów w Senacie: według jej oceny 56 demokratów i republikanie, którzy wcześniej sprzeciwiali się Trumpowi, mogą stworzyć możliwość poparcia takich decyzji.

Zarzuty wobec Departamentu Sprawiedliwości

Jak pisze The Hill, kierownictwo Blanche’a w Departamencie Sprawiedliwości znalazło się pod nową obserwacją, w szczególności z powodu ingerencji resortu w wybory do Senatu na Alasce. Trump polecił ministerstwu złożyć pozew, który w określonych okolicznościach miałby zablokować certyfikację wyników wyścigu w przypadku porażki republikańskiego senatora Dana Sullivana z demokratką Mary Peltolą.

Trump twierdził, że udział kandydata o imieniu podobnym do nazwiska Sullivana mógł zmylić wyborców i wpłynąć na wynik. Tego samego dnia szefowa Wydziału Praw Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości, Harmeet Dhillon, poinformowała o rezygnacji po kilku miesiącach krytyki jej podejścia do ochrony praw obywatelskich.

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