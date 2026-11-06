Двоє демократів підтримали імпічмент генпрокурора Бланша — The Hill

У США двоє демократів Палати представників — Генк Джонсон від Джорджії та Дебора Росс від Північної Кароліни — публічно підтримали ідею оголосити імпічмент генеральному прокурору Тодду Бланшу. Про це повідомляє The Hill.

Джонсон висловився за імпічмент і усунення Бланша з посади під час ефіру програми The Dan Abrams Show на SiriusXM. Він заявив, що дії генпрокурора, на його думку, потребують такої процедури, а його спроби підірвати верховенство права не можуть залишитися без відповіді.

Позиція демократів

Запитання ведучого стосувалося ймовірного використання Міністерством юстиції США повноважень для політичної помсти за президента Дональда Трампа. Росс, яка виступила в програмі після Джонсона, погодилася з його позицією щодо Бланша. Водночас вона сказала, що демократи, на її думку, насамперед мають зосередитися на імпічменті міністра оборони Піта Гегсета.

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За словами Росс, вона очікує появи резолюції щодо імпічменту Бланша. Вона також вказала на здобуту демократами більшість у Сенаті: за її оцінкою, 56 демократів і республіканці, які раніше виступали проти Трампа, можуть створити можливість для підтримки таких рішень.

Претензії до Мін'юсту

Як пише The Hill, керівництво Бланша в Міністерстві юстиції опинилося під новою увагою, зокрема через втручання відомства у сенатські вибори на Алясці. Трамп доручив міністерству подати позов, який за певних обставин мав би заблокувати сертифікацію результатів перегонів у разі поразки сенатора-республіканця Дена Саллівана від демократки Мері Пелтоли.

Трамп стверджував, що участь кандидата зі схожим на прізвище Саллівана ім'ям могла заплутати виборців і вплинути на результат. Того ж дня керівниця відділу цивільних прав Міністерства юстиції Гарміт Дхіллон повідомила про відставку після кількох місяців критики її підходів до забезпечення цивільних прав.

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