多名以色列政界人士呼吁总理本雅明·内塔尼亚胡辞职，并表示他继续执政可能损害以色列与美国的战略关系。据《耶路撒冷邮报》报道，这些声明是在美国中期选举后发表的。该报称，民主党在选举后赢得了对国会两院的控制权。

亚伊尔·戈兰和吉拉德·卡里夫的声明

民主党主席亚伊尔·戈兰表示，内塔尼亚胡已成为美国民主党人和共和党人眼中的“有毒人物”。他警告称，内塔尼亚胡和国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔继续掌权，可能导致以色列遭受国际制裁、陷入全球孤立，并与美国发生对抗。

戈兰呼吁组建“变革政府”，并表示内塔尼亚胡已经输掉选举，且对以色列构成危险。他说，该国需要一个能够恢复其国际地位、推动长期外交安排并保障安全的政府。

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民主党籍议员、以色列议会议员吉拉德·卡里夫也呼吁内塔尼亚胡辞职。他表示，内塔尼亚胡政府和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫的政策，可能严重损害以色列的切身利益；卡里夫称斯莫特里赫是吞并的支持者。卡里夫还指责总理破坏了与民主党以及美国共和党部分人士的关系。

亚伊尔·拉皮德的立场

反对派领袖亚伊尔·拉皮德表示，美国选举结果，加上辛贝特局长大卫·齐尼与总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉之间的争端，实际上排除了由内塔尼亚胡领导组建团结政府的可能性。在他看来，内塔尼亚胡继续留任将威胁以色列的安全和民主，并恶化该国的国际地位。

联合名单议员艾哈迈德·提比则嘲讽辛贝特就可能存在外国干预第26届以色列议会选举所开展的调查。他讽刺地表示，联合名单与美国民主党人之间的联系，可能就在于选民大批前往投票站、投票后回家。

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