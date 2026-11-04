Несколько израильских политиков призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху покинуть свой пост, заявив, что его дальнейшее пребывание у власти может навредить стратегическим отношениям Израиля с Соединёнными Штатами. Как сообщает Jerusalem Post, эти заявления прозвучали после промежуточных выборов в США, по итогам которых Демократическая партия, по данным издания, получила контроль над обеими палатами Конгресса.

Заявления Яира Голана и Гилада Карива

Глава партии «Демократы» Яир Голан заявил, что Нетаньяху стал «токсичным» как для демократов, так и для республиканцев в США. Он предупредил, что пребывание Нетаньяху и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира у власти может привести Израиль к международным санкциям, глобальной изоляции и конфронтации с Соединёнными Штатами.

Голан призвал сформировать «правительство перемен» и заявил, что Нетаньяху проиграл выборы и представляет опасность для Израиля. По его словам, стране необходимо правительство, которое восстановит её позиции на международной арене, будет продвигать долгосрочные дипломатические договорённости и гарантировать безопасность.

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Депутат Кнессета от партии «Демократы» Гилад Карив также призвал Нетаньяху уйти в отставку. Он заявил, что политика правительства Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича, которого Карив назвал сторонником аннексии, может нанести серьёзный ущерб жизненно важным интересам Израиля. Карив также обвинил премьера в разрушении отношений с Демократической партией и частью Республиканской партии США.

Позиция Яира Лапида

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что результаты выборов в США вместе со спором между директором Шин Бет Давидом Зини и генеральным прокурором Гали Бахарав-Миарой фактически исключают создание правительства единства во главе с Нетаньяху. По его мнению, дальнейшее пребывание Нетаньяху в должности угрожает безопасности и демократии Израиля и ухудшит международное положение страны.

Депутат от Объединённого списка Ахмад Тиби, со своей стороны, высмеял расследование Шин Бет о возможном иностранном вмешательстве в выборы в 26-й Кнессет. Он иронично предположил, что связь между Объединённым списком и демократами США могла заключаться в том, что избиратели массово приходили на участки, голосовали и возвращались домой.

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