Kilku izraelskich polityków wezwało premiera Binjamina Netanjahu do odejścia ze stanowiska, twierdząc, że jego dalsze pozostawanie u władzy może zaszkodzić strategicznym relacjom Izraela ze Stanami Zjednoczonymi. Jak informuje „Jerusalem Post”, wypowiedzi te padły po wyborach środka kadencji w USA, w wyniku których Partia Demokratyczna, według gazety, uzyskała kontrolę nad obiema izbami Kongresu.

Wypowiedzi Jaira Golana i Gilada Kariwa

Przewodniczący partii Demokraci Jair Golan oświadczył, że Netanjahu stał się „toksyczny” zarówno dla demokratów, jak i republikanów w USA. Ostrzegł, że pozostawanie przy władzy Netanjahu oraz ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira może doprowadzić Izrael do międzynarodowych sankcji, globalnej izolacji i konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Golan wezwał do utworzenia „rządu zmiany” i stwierdził, że Netanjahu przegrał wybory oraz stanowi zagrożenie dla Izraela. Jego zdaniem kraj potrzebuje rządu, który odbuduje jego pozycję na arenie międzynarodowej, będzie promował długoterminowe porozumienia dyplomatyczne i zagwarantuje bezpieczeństwo.

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Poseł do Knesetu z partii Demokraci Gilad Kariw również wezwał Netanjahu do rezygnacji. Oświadczył, że polityka rządu Netanjahu i ministra finansów Becalela Smotricza, którego Kariw nazwał zwolennikiem aneksji, może poważnie zaszkodzić żywotnym interesom Izraela. Kariw oskarżył także premiera o niszczenie relacji z Partią Demokratyczną i częścią amerykańskiej Partii Republikańskiej.

Stanowisko Jaira Lapida

Lider opozycji Jair Lapid oświadczył, że wyniki wyborów w USA wraz ze sporem między dyrektorem Szin Bet Dawidem Zinim a prokurator generalną Gali Baharaw-Miarą faktycznie wykluczają utworzenie rządu jedności pod przewodnictwem Netanjahu. Jego zdaniem dalsze sprawowanie urzędu przez Netanjahu zagraża bezpieczeństwu i demokracji Izraela oraz pogorszy międzynarodową pozycję kraju.

Poseł ze Zjednoczonej Listy Ahmad Tibi z kolei wyśmiał śledztwo Szin Bet dotyczące możliwej zagranicznej ingerencji w wybory do 26. Knesetu. Ironicznie zasugerował, że związek między Zjednoczoną Listą a amerykańskimi demokratami mógł polegać na tym, że wyborcy masowo przychodzili do lokali wyborczych, głosowali i wracali do domów.

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