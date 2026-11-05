Motorola zaprezentowała w USA flagowy smartfon Signature 27, który będzie kosztował 1599 dolarów w konfiguracji z 512 GB pamięci masowej i 12 GB pamięci RAM. Przedsprzedaż urządzenia w USA rozpocznie się 19 listopada, a sprzedaż ruszy 26 listopada, informuje The Verge.

Specyfikacja flagowca

Smartfon otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, krzemowo-węglową baterię o pojemności 7000 mAh, 6,8-calowy wyświetlacz Tandem OLED oraz ochronę przed pyłem i wodą zgodną z normami IP68 i IP69. Motorola określa rozdzielczość ekranu jako 1,5K Super HD. Według firmy dwuwarstwowy panel OLED będzie mógł osiągnąć szczytową jasność 12 000 nitów.

Główny aparat wykorzystuje 50-megapikselowy sensor Sony Lytia L910 z technologią LOFIC. Moduł aparatu obejmuje również 200-megapikselowy aparat z trzykrotnym zoomem, 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz sensor Event Vision Sensor. Motorola oświadczyła, że sensor ten będzie wykrywać ruch na poziomie pikseli i ma pomagać wyraźniej rejestrować szybko poruszające się obiekty.

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Ładowanie i wsparcie oprogramowania

Signature 27 będzie obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy do 90 W oraz bezprzewodowe o mocy do 50 W. Do ładowania bezprzewodowego z maksymalną mocą potrzebna będzie firmowa ładowarka Motorola. Model nie ma wbudowanych magnesów standardu Qi2.

Firma obiecuje także siedem lat aktualizacji systemu operacyjnego dla smartfona. Signature 27 będzie obsługiwać zorientowany na prywatność system GrapheneOS; The Verge zaznacza, że jest to pierwszy smartfon Motoroli i pierwszy masowy telefon sprzedawany w USA z takim wsparciem. System audio urządzenia opracowano przy udziale Bang & Olufsen.

Zegarek i słuchawki

Wraz ze smartfonem Motorola zapowiedziała Moto Watch Fit 27 z deklarowanym czasem pracy do 12 dni oraz słuchawki Moto Buds 27 z aktywną redukcją hałasu Bose. Słuchawki i ich etui ładujące będą miały ochronę IP57. Ceny i dokładne daty premiery zegarka oraz słuchawek w USA nie zostały jeszcze podane; w Wielkiej Brytanii i Europie są one oczekiwane w najbliższych tygodniach.

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