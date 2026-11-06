W Irlandii biura kilku grup medialnych, w tym nadawcy publicznego RTE, ewakuowano po zgłoszeniach o ładunkach wybuchowych. Jeden z takich sygnałów dotyczący stacji radiowej Newstalk uznano za fałszywy, podaje TimesLIVE.

Przerwa w nadawaniu

Newstalk wznowił nadawanie o godz. 10:00 czasu GMT, gdy pracownikom pozwolono wrócić do budynku w centrum Dublina. Grupa gazetowa Irish Independent również poinformowała o ewakuacji swojego biura w irlandzkiej stolicy.

Dziennikarz RTE poinformował, że nadawca otrzymał e-mail krótko przed godz. 09:00 czasu GMT. W wiadomości twierdzono, że bomba wybuchnie w ciągu 45 minut. Po ponad godzinnej przerwie programy informacyjne RTE wznowiono z mobilnego studia.

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Sprawdzanie budynków

Prowadzący nadawany w późnych godzinach porannych program informacyjny RTE Radio One powiedział, że według jego wiedzy e-mail rzekomo wysłali ci sami ludzie, których łączy się z fałszywymi zgłoszeniami o bombach. Dzień wcześniej takie groźby zakłóciły funkcjonowanie dziesiątek lotów pasażerskich w Europie.

Premier Irlandii Micheál Martin powiedział w rozmowie z RTE, że władze poważnie traktują zagrożenie. Kampus RTE na południu Dublina pozostawał zamknięty, podczas gdy policja sprawdzała go budynek po budynku.

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