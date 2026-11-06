В Ирландии офисы нескольких медиагрупп, в том числе национального вещателя RTE, эвакуировали после сообщений о взрывчатке. Один из таких сигналов, касавшийся радиостанции Newstalk, признали ложным, сообщает TimesLIVE.

Перерыв в эфире

Newstalk возобновила вещание в 10:00 по Гринвичу, когда сотрудникам разрешили вернуться в здание в центре Дублина. Газетная группа Irish Independent также сообщила об эвакуации своего офиса в ирландской столице.

Журналист RTE сообщил, что вещатель получил электронное письмо незадолго до 09:00 по Гринвичу. В письме утверждалось, что бомба взорвется в течение 45 минут. После более чем часового перерыва новостные программы RTE возобновились из передвижной студии.

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Проверка зданий

Ведущий утреннего новостного шоу RTE Radio One сказал, что, насколько он понимает, письмо якобы отправили те же люди, которых связывают с ложными сообщениями о взрывчатке. Накануне такие угрозы нарушили работу десятков пассажирских рейсов в Европе.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в разговоре с RTE заявил, что власти серьезно воспринимают угрозу. Кампус RTE на юге Дублина оставался закрытым, пока полиция проверяла его здание за зданием.

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