Motorola在美国发布了旗舰智能手机Signature 27，配备512GB存储空间和12GB运行内存的版本售价为1599美元。该设备在美国的预订将于11月19日开始，销售将于11月26日启动，The Verge报道。

旗舰机配置

这款智能手机将搭载高通骁龙8 Elite Extreme Gen 6处理器、7000mAh硅碳电池、6.8英寸Tandem OLED显示屏，并具备IP68和IP69级防尘防水保护。Motorola将该屏幕分辨率称为1.5K Super HD。据该公司称，这块双层OLED面板的峰值亮度可达12000尼特。

主摄像头采用配备LOFIC技术的5000万像素索尼Lytia L910传感器。摄像头模组还包括一枚支持3倍变焦的2亿像素摄像头、一枚5000万像素超广角摄像头和一枚Event Vision Sensor传感器。Motorola表示，该传感器将能够在像素级检测运动，并有助于更清晰地拍摄快速移动的物体。

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充电与软件支持

Signature 27将支持最高90W有线充电和最高50W无线充电。要以最大功率进行无线充电，需要使用Motorola专有充电器。该型号没有内置Qi2标准磁铁。

该公司还承诺为这款智能手机提供七年的操作系统更新。Signature 27将支持注重隐私的GrapheneOS；The Verge指出，这是首款支持该系统的Motorola智能手机，也是首款将在美国销售的支持该系统的大众市场手机。该设备的音频系统由Bang & Olufsen参与开发。

手表和耳机

Motorola还与这款智能手机一同发布了Moto Watch Fit 27，宣称其续航时间最长可达12天；以及配备Bose主动降噪功能的Moto Buds 27耳机。耳机及其充电盒将具备IP57防护等级。目前，美国市场的手表和耳机价格及确切发布日期尚未公布；预计它们将在未来几周内于英国和欧洲推出。

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