Fortune：SANS自2021年以来首次提高网络威胁等级

10月，SANS Internet Storm Center自2021年12月以来首次提高网络威胁等级。根据该中心自身数据，自2010年以来，这仅是第十次出现这种情况。在此背景下，芬兰政府网站被关闭，荷兰议会网站也停止运行。范德比尔特大学计算机科学副教授布莱恩·沃德在接受《财富》采访时，将这一情况与PHP2Shell漏洞联系起来。

PHP2Shell漏洞

沃德认为，主要原因是PHP中的两个漏洞。PHP是一种编程语言，约70%使用已知编程语言的网站都采用它。这些安全缺陷可能使攻击者获得对Web服务器的控制权。

沃德指出，一名使用OpenAI模型的研究人员发现了至少自2012年以来就存在的漏洞。PHP开发人员于10月21日发布了修复补丁，但攻击已经在持续。美国国家安全局和英国国家网络安全中心敦促各机构断开无法立即修复的系统。

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补丁安装缓慢

Qualys在其客户系统中统计到1.67亿个PHP安装实例。根据沃德援引的数据，在PHP2Shell信息披露12小时后，约每一千个此类系统中只有一个安装了更新。作者还指出，人工智能系统可以分析补丁，以确定被修复的漏洞及其利用方式。

根据沃德基于Media Cloud的统计，在10月20日PHP2Shell信息公布后的八天内，CNN、福克斯新闻、NPR和《今日美国》共发布了5610篇报道。其中只有九篇提到该漏洞或当周其他重大漏洞，两篇在标题中提及这一话题。作者呼吁美国网络安全和基础设施安全局推出公众易于理解的警报，说明关键漏洞以及利用这些漏洞的攻击已经开始。

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