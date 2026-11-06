中国特别行政区澳门的一家法院判处前议员、亲民主活动人士区锦新12年6个月监禁。这名69岁的政治人士被判多项罪名成立，其中包括颠覆国家政治权力。这是首起公开已知的依据澳门国家安全法审理的案件，德国之声报道。

指控内容

区锦新于2025年7月被拘留。澳门国家安全法于2009年生效，他的案件成为首起公开已知的依据该法律进行的起诉。

区锦新还被指控向澳门以外敌视中国的组织提供虚假信息，以煽动对当地政府和北京的仇恨。法院声明称，他长期协助并与被称为敌对的外部组织合作，收集、准备并公开传播带有颠覆性质政治主张的图像和信息。

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法院还表示，区锦新据称试图煽动澳门居民对中国中央政府的仇恨，目的是推翻和破坏中华人民共和国宪法所确立的国家制度基础。

闭门审理与欧盟反应

该案听证会不公开举行，并在审理三天后于9月结束。法官此前以保护国家安全利益的必要性为由，拒绝举行公开审判。批评人士对这种审理的公正性表示怀疑。

区锦新担任澳门立法机关议员长达20年，并于2021年离任。他还是澳门纪念1989年北京天安门广场抗议活动遭镇压周年活动的共同组织者。去年，欧盟谴责对他的逮捕，称此举加剧了人们对澳门政治多元主义遭到削弱的担忧。

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