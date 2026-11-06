Суд в Макао, специальном административном районе Китая, приговорил бывшего депутата и продемократического активиста Ау Кам Сана к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. 69-летнего политика признали виновным по нескольким эпизодам, в том числе в подрыве политической власти государства. Это первое публично известное дело по закону Макао о национальной безопасности, сообщает Deutsche Welle.

Суть обвинений

Ау Кам Сана задержали в июле 2025 года. Закон о национальной безопасности в Макао вступил в силу в 2009 году, а его дело стало первым публично известным преследованием по этому закону.

Ау также обвиняли в предоставлении ложной информации организациям за пределами Макао, настроенным против Китая, чтобы разжечь ненависть к местным властям и Пекину. В судебном заявлении утверждается, что он в течение длительного времени помогал и сотрудничал с внешними организациями, названными там враждебными, в сборе, подготовке и публичном распространении изображений и информации с политическими утверждениями подрывного характера.

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Суд также заявил, что Ау якобы стремился разжечь ненависть жителей Макао к центральному правительству Китая с целью свержения и подрыва основ государственного строя, закрепленных в конституции КНР.

Закрытое рассмотрение и реакция ЕС

Слушания по делу проходили за закрытыми дверями и завершились в сентябре после трех дней рассмотрения. Судья ранее отказался проводить открытый процесс, сославшись на необходимость защиты интересов национальной безопасности. Критики высказывали сомнения в справедливости такого рассмотрения.

Ау Кам Сан был депутатом законодательного органа Макао в течение двух десятилетий и покинул должность в 2021 году. Он также был соорганизатором памятных мероприятий в Макао к годовщине подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. В прошлом году Европейский Союз осудил его арест, заявив, что он усиливает обеспокоенность по поводу свертывания политического плюрализма в Макао.

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