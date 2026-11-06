巴基斯坦启用一座历时27天建成的地下通道——Dawn

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在伊斯兰堡启用了Kashmir Chowk地下通道，该项目建设用时27天。政府首脑称该项目如此快速完工是一个小奇迹，Dawn报道。

项目参数

谢里夫表示，这座长500米的地下通道与一条4公里长的道路一同建成。项目成本为14亿巴基斯坦卢比，最初估算为16亿卢比。

总理表示，在签订合同时遵循了透明原则。该项目还包括种植数千棵树木，以及安装两处献给克什米尔的纪念设施。

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交通与峰会筹备

巴基斯坦首都发展局表示，在工程开工前，每天约有10.7万辆汽车通过Kashmir Chowk路口。这导致交通拥堵、延误和交通冲突情况，尤其是在高峰时段以及VIP车队通行期间。

启用后，来自费萨拉巴德一侧的车辆将在地下通道上方的地面行驶，而来自Serena一侧的车辆将经由地下路线前往费萨拉巴德。谢里夫指出，该设施必须在伊斯兰堡明年主办上海合作组织峰会前完工。

内政部长莫赫辛·纳克维表示，工程由第三方监督，为了速度并未牺牲建设质量。他说，作为项目的一部分，共种植了6340棵树。

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