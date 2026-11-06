Premier Pakistanu Shehbaz Sharif otworzył w Islamabadzie przejazd podziemny Kashmir Chowk, którego budowę ukończono w 27 dni. Szef rządu nazwał szybkie ukończenie projektu małym cudem, informuje Dawn.

Parametry projektu

Według Sharifa przejazd podziemny o długości 500 metrów zbudowano wraz z czterokilometrową drogą. Koszt projektu wyniósł 1,4 mld rupii pakistańskich. Początkowo szacowano go na 1,6 mld rupii.

Premier oświadczył, że podczas zawierania kontraktu zachowano przejrzystość. Projekt przewidywał także posadzenie tysięcy drzew oraz instalację dwóch obiektów upamiętniających Kaszmir.

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Ruch drogowy i przygotowania do szczytu

Pakistański Urząd Rozwoju Stolicy poinformował, że przed rozpoczęciem prac przez skrzyżowanie Kashmir Chowk przejeżdżało około 107 tys. samochodów. Powodowało to korki, opóźnienia i sytuacje konfliktowe w ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu oraz podczas przejazdu kolumn VIP.

Po otwarciu ruch od strony Faizabadu będzie odbywał się po powierzchni nad przejazdem podziemnym, natomiast samochody od strony Sereny będą kierowane trasą podziemną w stronę Faizabadu. Sharif zaznaczył, że obiekt należało ukończyć przed szczytem Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który Islamabad będzie gościć w przyszłym roku.

Minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi oświadczył, że prace nadzorowała strona trzecia, a jakość budowy nie została obniżona na rzecz szybkości. Według niego w ramach projektu posadzono 6340 drzew.

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