Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф открыл в Исламабаде подземный проезд Kashmir Chowk, строительство которого завершили за 27 дней. Глава правительства назвал быстрое завершение проекта мини-чудом, сообщает Dawn.

Параметры проекта

По словам Шарифа, подземный проезд длиной 500 метров построили вместе с четырёхкилометровой дорогой. Стоимость проекта составила 1,4 млрд пакистанских рупий. Изначально его оценивали в 1,6 млрд рупий.

Премьер заявил, что при заключении контракта соблюдалась прозрачность. Проект также предусматривал высадку тысяч деревьев и установку двух памятных объектов, посвящённых Кашмиру.

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Движение транспорта и подготовка к саммиту

Управление развития столицы Пакистана сообщило, что до начала работ через перекрёсток Kashmir Chowk проезжало около 107 тыс. автомобилей. Это вызывало пробки, задержки и конфликтные ситуации в движении, в частности в часы пик и во время передвижения VIP-кортежей.

После открытия транспорт со стороны Файзабада будет двигаться по поверхности над подземным проездом, тогда как автомобили со стороны Serena будут следовать подземным маршрутом в направлении Файзабада. Шариф отметил, что объект необходимо было завершить до саммита Шанхайской организации сотрудничества, который Исламабад примет в следующем году.

Министр внутренних дел Мохсин Накви заявил, что работы контролировала третья сторона, а качеством строительства не жертвовали ради скорости. По его словам, в рамках проекта высадили 6340 деревьев.

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