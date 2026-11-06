W Stanach Zjednoczonych Senat Wykładowców Uniwersytetu Cornella zagłosował za wyrażeniem wotum nieufności wobec administracji uczelni i jej prezydenta Michaela Kotlikoffa. Decyzja ma charakter symboliczny i nie daje uprawnień do odwołania prezydenta ani innych administratorów ze stanowisk, podaje The Hill.

Wyniki głosowania

Za wotum nieufności zagłosowało 55% członków Senatu Wykładowców, przeciw było 37%, a kolejne 7% wstrzymało się od głosu. Głosowanie było kolejną reakcją na sposób, w jaki uniwersytet rozpatrywał zarzuty kobiety określanej w materiałach jako Jane Doe.

Według jej oświadczenia w 2024 roku w oddziale studenckiego bractwa Chi Phi zmuszono ją do zażywania narkotyków i alkoholu, po czym została wykorzystana seksualnie przez siedmiu innych studentów. Twierdzenia te są zarzutami poszkodowanej, a nie faktami ustalonymi przez sąd.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja władz uczelni i władz stanowych

Rada powiernicza uniwersytetu po głosowaniu wyraziła pełne poparcie dla Kotlikoffa i jego administracji. Przewodnicząca rady Anne Smalling stwierdziła, że głosowanie odzwierciedla głęboki gniew na kampusie, a dla przemocy seksualnej nie ma miejsca na Uniwersytecie Cornella.

Uniwersytet zlecił niezależny przegląd sposobu, w jaki reagował na zarzuty Jane Doe, a także zawarł porozumienie ze stanem Nowy Jork, zgodnie z którym zgłoszenia dotyczące przemocy seksualnej będzie rozpatrywać policja stanowa. Według publikacji prokurator okręgowy nie wniósł oskarżeń, a z uniwersytetu wydalono dwóch z siedmiu studentów, których oskarżyła Jane Doe.

Gubernatorka Nowego Jorku Kathy Hochul poleciła prokurator generalnej stanu Letitii James zbadać okoliczności sprawy. The Hill informuje również, że kilku członków grupy siedmiu oskarżonych studentów stara się doprowadzić do jej wyłączenia z dochodzenia, powołując się na wpis James popierający Jane Doe, opublikowany przed jej powołaniem.

Czytaj nas na