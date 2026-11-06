在美国，康奈尔大学教师参议院投票对校方管理层及其校长迈克尔·科特利科夫表示不信任。这项决定具有象征意义，并不赋予罢免校长或其他管理人员职务的权力，The Hill报道。

投票结果

教师参议院55%的成员投票支持不信任动议，37%投反对票，另有7%弃权。此次投票是对该大学如何处理一名在材料中被称为Jane Doe的女性所提出指控的又一次回应。

根据她的陈述，2024年，她在学生兄弟会Chi Phi的一个分会被强迫使用毒品和饮酒，随后遭到另外七名学生的性侵犯。这些说法是受害者的指控，而非由法院认定的事实。

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校方领导层及州政府的回应

投票后，该大学董事会表示全力支持科特利科夫及其管理团队。董事会主席安妮·斯莫林表示，此次投票反映了校园内的深切愤怒，性暴力在康奈尔大学没有容身之地。

该大学委托进行独立审查，以调查其如何回应Jane Doe的指控；同时还与纽约州达成协议，根据该协议，有关性暴力的报案将由州警察处理。该媒体称，地方检察官未提出指控，而被Jane Doe指控的七名学生中有两人已被大学开除。

纽约州州长凯西·霍楚尔指示州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯调查此案的情况。The Hill还报道称，七名被指控学生中的数人正试图要求她回避该调查，理由是詹姆斯在被任命前曾发布支持Jane Doe的帖子。

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