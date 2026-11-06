В США Сенат преподавателей Корнелльского университета проголосовал за выражение недоверия администрации учебного заведения и его президенту Майклу Котликоффу. Решение носит символический характер и не дает полномочий отстранить президента или других администраторов от должностей, сообщает The Hill.

Результаты голосования

За вотум недоверия проголосовали 55% членов Сената преподавателей, против — 37%, еще 7% воздержались. Голосование стало очередной реакцией на то, как университет рассматривал заявления женщины, которую в материалах называют Джейн Доу.

По ее заявлению, в 2024 году в отделении студенческого братства Chi Phi ее принуждали употреблять наркотики и алкоголь, после чего она подверглась сексуальному насилию со стороны семи других студентов. Эти утверждения являются заявлениями потерпевшей, а не фактами, установленными судом.

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Реакция руководства и властей штата

Совет попечителей университета после голосования заявил о полной поддержке Котликоффа и его администрации. Председатель совета Энн Смоллинг отметила, что голосование отражает глубокий гнев в кампусе, а сексуальному насилию нет места в Корнелльском университете.

Университет заказал независимую проверку того, как он реагировал на заявления Джейн Доу, а также заключил соглашение со штатом Нью-Йорк, согласно которому заявления о сексуальном насилии будет рассматривать полиция штата. По данным издания, окружной прокурор не стал выдвигать обвинения, а из университета были отчислены двое из семи студентов, которых обвинила Джейн Доу.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поручила генеральному прокурору штата Летиции Джеймс расследовать обстоятельства дела. The Hill также сообщает, что несколько членов группы из семи обвиняемых студентов пытаются добиться ее отстранения от расследования, ссылаясь на публикацию Джеймс в поддержку Джейн Доу, размещенную до ее назначения.

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