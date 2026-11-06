Reprezentacja USA w hokeju na lodzie kobiet pokonała Szwajcarię 7:0 w meczu otwarcia mistrzostw świata w Esbjergu w Danii. Amerykanki rozpoczęły obronę tytułu mistrzyń świata od przekonującego zwycięstwa, informuje The Guardian.

Siedem goli przeciwko Szwajcarii

Hannah Bilka i Laila Edwards zdobyły po dwie bramki. Po jednym golu dla USA strzeliły również Kirsten Simms, Hilary Knight i Casey O’Brien, a Caroline Harvey zanotowała trzy asysty.

Bilka otworzyła wynik w dziewiątej minucie. W pierwszej tercji bramkarka Szwajcarek Andrea Brändli nie dopuściła już do straty gola, jednak w drugiej Amerykanki przejęły kontrolę nad grą. O’Brien podwyższyła prowadzenie, a Edwards wykorzystała przewagę liczebną 15 sekund po karze dla rywalek. W drugiej tercji USA przewyższyły Szwajcarię w liczbie strzałów 15:3, a w ostatnich 20 minutach zdobyły kolejne cztery bramki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Bramkarka Aerin Frankel obroniła wszystkie osiem strzałów w światło bramki. Po tym zwycięstwie bilans USA we wszystkich meczach ze Szwajcarią wynosi 14-0. Knight, która rozgrywa swoje 16. mistrzostwa świata, podniosła swoje rekordowe statystyki turniejowe do 68 goli i 121 punktów w 88 meczach.

Start Kanady i spór o stroje

W Herning reprezentacja Kanady pokonała Szwecję 5:1 na otwarcie turnieju. Eldridge zdobyła dwie bramki, a na listę strzelczyń wpisały się także Emily Clark, Rebecca Leslie i Kendall Cooper. W meczu grupy A Czechy pokonały Austrię 4:1, a Kateřina Mrázová zaliczyła dwa gole i asystę.

Mistrzostwa świata trwają 11 dni w Esbjergu i Herning z udziałem 10 drużyn. Cztery najlepsze zespoły z każdej z dwóch grup awansują do play-offów, a finał zaplanowano na 16 listopada. Reprezentacje USA i Kanady grają w standardowych koszulkach bez narodowych logotypów, których użycie przewidziała Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie. Hockey Canada i USA Hockey mają odrębne umowy na sprzęt odpowiednio z Bauerem i CCM oraz pozywają IIHF przed szwajcarskim sądem w związku z tym sporem.

Czytaj nas na