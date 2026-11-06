Женская сборная США по хоккею победила Швейцарию со счётом 7:0 в стартовом матче чемпионата мира в Эсбьерге, Дания. Американки начали защиту титула чемпионок мира с уверенной победы, сообщает The Guardian.

Семь шайб в ворота Швейцарии

Ханна Билка и Лайла Эдвардс оформили по дублю. Ещё по одной шайбе за США забросили Кирстен Симмс, Хилари Найт и Кейси О’Брайен, а Кэролайн Харви отдала три результативные передачи.

Билка открыла счёт на девятой минуте. В первом периоде вратарь швейцарок Андреа Брендли больше не пропускала, однако во втором американки взяли игру под контроль. О’Брайен удвоила преимущество, а Эдвардс реализовала большинство через 15 секунд после удаления у соперниц. Во втором периоде сборная США превзошла Швейцарию по броскам — 15:3, а в заключительные 20 минут забросила ещё четыре шайбы.

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Вратарь Эйрин Франкел отразила все восемь бросков в створ ворот. После этой победы баланс США во всех матчах против Швейцарии составляет 14-0. Найт, которая проводит 16-й чемпионат мира, довела свои рекордные показатели на турнире до 68 голов и 121 очка в 88 матчах.

Старт Канады и спор о форме

В Хернинге сборная Канады на старте турнира обыграла Швецию со счётом 5:1. Элдридж забросила две шайбы, также отличились Эмили Кларк, Ребекка Лесли и Кендалл Купер. В матче группы A Чехия победила Австрию — 4:1, а Катержина Мразова записала на свой счёт два гола и результативную передачу.

Чемпионат мира длится 11 дней в Эсбьерге и Хернинге с участием 10 команд. Четыре лучшие сборные из каждой из двух групп выйдут в плей-офф, а финал запланирован на 16 ноября. Сборные США и Канады играют в стандартных свитерах без национальных логотипов, использование которых предусмотрела Международная федерация хоккея. Hockey Canada и USA Hockey имеют отдельные контракты на экипировку с Bauer и CCM соответственно и судятся с IIHF в швейцарском суде из-за этого спора.

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