美国女子冰球队在丹麦埃斯比约举行的世界锦标赛揭幕战中以7比0击败瑞士队。美国队以一场令人信服的胜利开启了卫冕之旅，《卫报》报道。

瑞士队球门七度失守

汉娜·比尔卡和莱拉·爱德华兹各进两球。柯斯滕·西姆斯、希拉里·奈特和凯西·奥布莱恩也各为美国队攻入一球，卡罗琳·哈维送出三次助攻。

比尔卡在第九分钟首开纪录。第一节，瑞士队门将安德烈娅·布伦德利没有再失球，但美国队在第二节掌控了比赛。奥布莱恩将领先优势扩大一倍，爱德华兹则在对手被罚下15秒后利用多打少得分。第二节美国队以15比3领先瑞士队的射门数，并在最后20分钟再进四球。

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门将艾琳·弗兰克尔扑出了全部八次射正。此役过后，美国队在所有对阵瑞士队的比赛中战绩为14比0。正在参加个人第16届世锦赛的奈特，将其赛事纪录提升至88场比赛68球、121分。

加拿大队开局与球衣争议

在海宁，加拿大队在本届赛事首战中以5比1战胜瑞典队。埃尔德里奇攻入两球，艾米莉·克拉克、丽贝卡·莱斯利和肯达尔·库珀也取得进球。在A组比赛中，捷克队以4比1击败奥地利队，卡捷日娜·姆拉佐娃贡献两球一次助攻。

本届世界锦标赛在埃斯比约和海宁举行，为期11天，共有10支球队参加。两个小组各自排名前四的队伍将晋级季后赛，决赛定于11月16日举行。美国队和加拿大队身穿没有国家标志的标准球衣比赛，而国际冰球联合会规定应使用国家标志。Hockey Canada和USA Hockey分别与Bauer和CCM签有独立的装备合同，并就这一争议在瑞士法院起诉IIHF。

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