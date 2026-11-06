Kandydat Turcji na stanowisko sekretarza generalnego ONZ Feridun Sinirlioğlu przedstawił pięć priorytetów, których będzie przestrzegać w przypadku wyboru na szefa organizacji. Oświadczył to podczas interaktywnego dialogu z państwami członkowskimi ONZ i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w ramach procedury wyboru kolejnego szefa organizacji, poinformowała Anadolu Agency.

Pięć zadeklarowanych priorytetów

Obecny sekretarz generalny OBWE Sinirlioğlu wymienił wśród swoich głównych zadań zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie, odbudowę zaufania do współpracy wielostronnej, przygotowanie na nowe wyzwania, przyspieszenie zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu, a także ochronę praw człowieka.

Oświadczył, że w przypadku wyboru poświęci swoje doświadczenie i wysiłki temu, aby ONZ pozostała wierna zamysłowi swoich założycieli, zapobiegała konfliktom, wspierała zrównoważony rozwój i chroniła ludzką godność.

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Wezwanie do reformy ONZ

Według Sinirlioğlu jego podejście będzie opierać się na przestrzeganiu celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, niezależności i bezstronności, przejrzystości i rozliczalności, a także współpracy z organizacjami regionalnymi. Podkreślił również potrzebę włączania do wypracowywania globalnych rozwiązań głosów, które tradycyjnie były niedostatecznie reprezentowane.

Sinirlioğlu oświadczył, że świat doświadcza najwyższego od dziesięcioleci poziomu napięć geopolitycznych, a system międzynarodowy nie jest w stanie odpowiednio reagować na zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa. Wezwał do uczynienia ONZ bardziej elastyczną, przejrzystą, zdolną technologicznie, odpowiedzialną finansowo i rozliczalną wobec podatników.

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