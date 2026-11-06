Кандидат Турции на должность генерального секретаря ООН Феридун Синирлиоглу представил пять приоритетов, которых будет придерживаться в случае избрания главой организации. Об этом он заявил во время интерактивного диалога с государствами-членами ООН и представителями гражданского общества в рамках процедуры отбора следующего главы организации, сообщает Anadolu Agency.

Пять заявленных приоритетов

Нынешний генеральный секретарь ОБСЕ Синирлиоглу назвал среди своих главных задач предотвращение и урегулирование конфликтов, восстановление доверия к многостороннему сотрудничеству, подготовку к новым вызовам, ускорение устойчивого развития и климатических действий, а также защиту прав человека.

Он заявил, что в случае избрания посвятит свой опыт и усилия тому, чтобы ООН оставалась верной замыслу основателей, предотвращала конфликты, поддерживала устойчивое развитие и защищала человеческое достоинство.

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Призыв к реформированию ООН

По словам Синирлиоглу, его подход будет основываться на соблюдении целей и принципов Устава ООН, независимости и беспристрастности, прозрачности и подотчётности, а также сотрудничестве с региональными организациями. Он также подчеркнул необходимость привлекать к выработке глобальных решений голоса, которые традиционно были недостаточно представлены.

Синирлиоглу заявил, что мир переживает самый высокий за десятилетия уровень геополитической напряжённости, а международная система не способна надлежащим образом реагировать на угрозы миру и безопасности. Он призвал сделать ООН более гибкой, прозрачной, технологически способной, финансово ответственной и подотчётной налогоплательщикам.

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