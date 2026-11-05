W październiku SANS Internet Storm Center podniósł poziom cyberzagrożenia po raz pierwszy od grudnia 2021 roku. Według własnych danych centrum, od 2010 roku zdarzyło się to dopiero po raz dziesiąty. Na tym tle w Finlandii wyłączono rządowe strony internetowe, a strona parlamentu Niderlandów przestała działać. W komentarzu dla Fortune Brian Ward, adiunkt informatyki na Uniwersytecie Vanderbilta, powiązał sytuację z podatnościami PHP2Shell.

Podatności PHP2Shell

Według oceny Warda główną przyczyną były dwie podatności w PHP — języku programowania używanym przez około 70% stron internetowych o znanym języku programowania. Te luki bezpieczeństwa mogą umożliwić atakującym przejęcie kontroli nad serwerem internetowym.

Ward zaznaczył, że badacz pracujący z modelem OpenAI odkrył podatności, które istniały co najmniej od 2012 roku. Twórcy PHP wydali poprawki 21 października, jednak ataki już trwały. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oraz brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wezwały organizacje do odłączania systemów, których nie można natychmiast załatać.

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Powolne wdrażanie poprawek

Firma Qualys naliczyła 167 mln instalacji PHP w systemach swoich klientów. Według danych przytoczonych przez Warda, 12 godzin po ujawnieniu informacji o PHP2Shell aktualizacje zainstalowano w około jednym na tysiąc takich systemów. Autor zauważył również, że systemy sztucznej inteligencji mogą analizować poprawki, aby ustalić usuniętą podatność i sposób jej wykorzystania.

Według obliczeń Warda opartych na Media Cloud, w ciągu ośmiu dni po ujawnieniu informacji o PHP2Shell 20 października CNN, Fox News, NPR i USA Today opublikowały 5610 materiałów. Tylko dziewięć z nich wspomniało o tej lub innych znaczących podatnościach w tamtym tygodniu, a dwa umieściły ten temat w nagłówku. Autor wezwał amerykańską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury do wprowadzenia zrozumiałych dla opinii publicznej ostrzeżeń o krytycznych podatnościach i rozpoczęciu ataków wykorzystujących je.

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