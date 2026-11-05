SANS впервые с 2021 года повысил уровень киберугрозы — Fortune

В октябре SANS Internet Storm Center повысил уровень киберугрозы впервые с декабря 2021 года. По собственным данным центра, с 2010 года это произошло лишь в десятый раз. На этом фоне в Финляндии отключили правительственные сайты, а сайт парламента Нидерландов прекратил работу. В комментарии Fortune доцент компьютерных наук Университета Вандербильта Брайан Уорд связал ситуацию с уязвимостями PHP2Shell.

Уязвимости PHP2Shell

По оценке Уорда, основной причиной стали две уязвимости в PHP — языке программирования, который используют около 70% веб-сайтов с известным языком программирования. Эти недостатки безопасности могут позволить злоумышленникам получить контроль над веб-сервером.

Уорд отметил, что исследователь, работавший с моделью OpenAI, обнаружил уязвимости, существовавшие как минимум с 2012 года. Разработчики PHP выпустили исправления 21 октября, однако атаки уже продолжались. Агентство национальной безопасности США и Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвали организации отключать системы, которые невозможно немедленно исправить.

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Медленное внедрение исправлений

Компания Qualys насчитала 167 млн установок PHP в системах своих клиентов. Согласно данным, приведённым Уордом, через 12 часов после раскрытия информации о PHP2Shell обновления установили примерно на одной из тысячи таких систем. Автор также отметил, что системы искусственного интеллекта могут анализировать исправления, чтобы определить устранённую уязвимость и способ её эксплуатации.

По подсчётам Уорда на основе Media Cloud, в течение восьми дней после обнародования информации о PHP2Shell 20 октября CNN, Fox News, NPR и USA Today опубликовали 5610 материалов. Только девять из них упомянули эту или другие значительные уязвимости той недели, а два вынесли тему в заголовок. Автор призвал Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США ввести понятные для общественности предупреждения о критических уязвимостях и начале атак с их использованием.

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